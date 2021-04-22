Орловских чиновников научили правильно отказывать «афганцам»

Регламент предоставления услуг ветеранам боевых действий утвердили в Орле.

Постановление об утверждении административного регламента, своего рода инструкции, предоставления муниципальной услуги издала администрация города Орла. Речь идет о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов последних лет, получившим инвалидность вследствие военной травмы. Из документа следует, что он разработан в целях повышения качества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги.

Право на дополнительные ежемесячные выплаты из бюджета имеют участники вооруженных конфликтов последних лет, получившие инвалидность вследствие военной травмы при прохождении срочной службы на территории Афганистана, Северной Осетии и Чечни. При этом они должны быть зарегистрированы на территории города Орла в течение не менее чем 10 лет.

Заявления от их имени имеют право подавать опекуны (недееспособных граждан) и представители, действующие по доверенности. Регламент предписывает чиновникам при ответах на телефонные звонки и устные обращения подробно и в вежливой форме информировать обратившихся граждан по интересующим их вопросам. В частности, заинтересованные лица могут быть проинформированы о назначении муниципальной услуги или отказе в ее предоставлении.

При этом отказ должен быть мотивированным, а решение об отказе принимается в срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации заявления. Регламент содержит основания для отказа в приеме документов, необходимых для оформления выплаты. Например, чиновникам предписано отказывать в случае, если представленные заявителем документы имеют «подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления», «серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание». Кроме того, отказ должен последовать в случае, если представлен неполный пакет документов.

Отметим, что данный пакет должен быть довольно велик. Среди прочего ветерану нужно представить документ, подтверждающий его как минимум 10-летнее проживание в Орле по регистрации, копию военного билета (справки из войсковой части, военкомата) с отметками, подтверждающими прохождение военной службы по призыву и получение военной травмы, копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности вследствие военной травмы и другое.

Согласно регламенту, перечисление выплат прекращается в случаях прекращения регистрации по месту жительства на территории Орла, не подтверждения инвалидности при повторном освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы и смерти получателя.

ИА «Орелград»