Орловское правительство проверит само себя

Областные власти утвердили положение о внутреннем аудите.

Постановление в ранге исполняющего обязанности главы региона подписал Вадим Соколов. Документом утверждено положение о внутреннем финансовом аудите в правительстве Орловской области. Из него следует, что объектами внутреннего финансового аудита являются бюджетные процедуры или их составляющие — операции и действия. Поскольку аудит является внутренним, то и осуществлять его будет член правительства.

Конкретно эти обязанности возложены на руководителя областного департамента государственного имущества и земельных отношений. В документе подчеркнуто, что его деятельность должна основываться «на принципах законности, функциональной независимости, объективности, компетентности, профессионального скептицизма, системности, эффективности, ответственности и стандартизации».

По сути, правительство утвердило правила, по которым будет проверять само себя, в частности, финансовую сторону своей работы. Такие проверки будут проводиться в соответствии с планом на очередной финансовый год, который утверждается председателем правительства. Напомним, этот пост сейчас занимает губернатор Андрей Клычков.

План должен включать не менее двух аудиторских мероприятий в год. Решение о внесении в него изменений также принимается председателем правительства Орловской области, но исключительно на основании мотивированной служебной записки уполномоченного должностного лица. По условиям, срок проведения аудиторского мероприятия не может превышать 30 рабочих дней.

Заключение должно содержать описание выявленных бюджетных рисков, а также причин и возможных последствий их реализации. Выводы должны содержать информацию о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности бюджетной отчетности. Отмечено, что указанные в заключении выводы, в том числе о выявленных нарушениях и недостатках, а также предложения и рекомендации должны быть «сформированы с учетом принципа профессионального скептицизма и на основании достаточных аудиторских доказательств».

ИА «Орелград»