В Орле 18-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком

22.4.2021 | 10:15 Новости, Происшествия

Инцидент произошел на улице Цветаева

В Орле 18-летняя девушка получила травмы в ДТП, сообщило областное управление ГИБДД.

Авария случилась 21 апреля в 23.25 напротив дома №1б по улице Цветаева. Установлено, что грузовик FAW ехал со стороны улицы Полесской к Наугорскому шоссе. Когда водитель поворачивал налево, грузовик столкнулся со встречным ВАЗ-2110.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2110 (девушка 2003 г. р.) получила травмы, после оказания разовой медицинской помощи отпущена», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

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