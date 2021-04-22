В Орле 18-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком

Инцидент произошел на улице Цветаева
В Орле 18-летняя девушка получила травмы в ДТП, сообщило областное управление ГИБДД.
Авария случилась 21 апреля в 23.25 напротив дома №1б по улице Цветаева. Установлено, что грузовик FAW ехал со стороны улицы Полесской к Наугорскому шоссе. Когда водитель поворачивал налево, грузовик столкнулся со встречным ВАЗ-2110.
«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2110 (девушка 2003 г. р.) получила травмы, после оказания разовой медицинской помощи отпущена», — говорится в сводке.
ИА «Орелград»