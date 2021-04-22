В Орле дело об убийстве на новогодних праздниках передали в суд

22.4.2021 | 10:52 Новости, Происшествия

Убийца пять раз ударил ножом свою жертву

Следственный комитет передал в суд уголовное дело 38-летнего орловца, обвиняемого в убийстве. Оно случилось еще на новогодних праздниках — ночью 10 января 2021 года.

Кровавая драма развернулась во дворе многоэтажки на улице Достоевского. Обвиняемый поссорился с 31-летним местным жителем и пять раз ударил его ножом в тело. От полученных травм потерпевший скончался.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь решение о наказании мужчины вынесет суд.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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