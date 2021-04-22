В Орле день рождения завершился кровавой разборкой

Нетрезвый орловец избил молодых парней металлической трубой.

Обвинительный приговор по данному уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла в составе. Местного жителя, ранее не имевшего судимости, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего). Инцидент произошел поздним вечером на перекрестке улиц Солнцевская и Тамбовская.

Было установлено, что трое юношей катили по улице тележку с металлоломом. Впоследствии они планировали сдать металл в пункт приема. В какой-то момент парни проходили мимо пьяной компании. Как пояснил сам подсудимый, он вместе с приятелями праздновал день рождения. К тому времени участники празднования были изрядно пьяны. Вероятно, это спровоцировало подсудимого на агрессию.

По его версии, он просто поинтересовался у ребят, где они взяли тележку, на что те якобы ответили хамски, после чего один из них достал железную трубу. Со слов подсудимого выходило, что он всего лишь оборонялся и дооборонялся до такой степени, что ударил двоих юношей трубой по голове. Один из них вполне мог умереть, но случайная прохожая вызвала «скорую», и медики спасли жизнь юноше.

Потерпевшие поведали свою версию, которой суд поверил больше. Они рассказали, что подсудимый напал на них без видимых причин. Возможно, ему не понравилось то, что тележка с металлоломом перевернулась, когда они проходили мимо пьяной компании. Подсудимый бил парней руками и ногами, а потом схватил трубу и продолжил расправу с ее помощью. Силы были неравны, и юноши спаслись бегством. Суд признал хулигана виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»