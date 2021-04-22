В Орле напротив «Гринна» случилось ДТП с маршруткой

22.4.2021 | 10:01 Новости, Происшествия

Пострадала пассажирка

В Орле напротив «Гринна» автомобиль «Рено Меган» столкнулся с маршруткой, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 21 апреля в 11.30. Установлено, что 48-летняя водитель «Мегана» ехала по Кромскому шоссе со стороны улицы Автогрейдерной. При повороте направо она не заняла на крайнюю полосу, из-за чего случилось столкновение с автобусом.

В итоге пострадала пассажирка ПАЗа — 63-летняя женщина. В ГИБДД уточнили, что госпитализация ей не потребовалась, пенсионерку отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования