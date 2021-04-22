В Орле напротив «Гринна» случилось ДТП с маршруткой

Пострадала пассажирка

В Орле напротив «Гринна» автомобиль «Рено Меган» столкнулся с маршруткой, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 21 апреля в 11.30. Установлено, что 48-летняя водитель «Мегана» ехала по Кромскому шоссе со стороны улицы Автогрейдерной. При повороте направо она не заняла на крайнюю полосу, из-за чего случилось столкновение с автобусом.

В итоге пострадала пассажирка ПАЗа — 63-летняя женщина. В ГИБДД уточнили, что госпитализация ей не потребовалась, пенсионерку отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»