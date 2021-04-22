В Орле обнаружили почти 2000 нелегальных работников

В регионе отчитались о работе по снижению неформальной занятости.

В Орловской области в первом квартале текущего года выявлено 1877 нелегальных работников, то есть тех, кто трудится без официального оформления трудовых отношений. Соответственно, такие люди получают «серую» зарплату, с которой никто не платит налоги государству. Да и самим нелегалам не перечисляются взносы в страховые государственные фонды, например, в Пенсионный фонд.

Такие данные приводит управление труда и занятости Орловской области. В ведомстве отметили, что «нелегалы» были выявлены в результате деятельности областной межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости. Кстати, еще одним видимым результатом стало то, что с 639 из выявленных нелегальных работников работодатели уже узаконили трудовые отношения.

Напомним, борьба с теневой занятостью ведется в регионе уже много лет. В ней активно участвуют сотрудники различных заинтересованных ведомств, включая госинспекцию труда и налоговые органы. Согласно официальным данным, в 2020 году в рамках такой деятельности в Орловской области было официально узаконено трудоустройство почти 6,3 тысячи граждан.

Все они ранее работали без положенного по закону оформления и были лишены того самого социального пакета, в том числе права на оплачиваемый отпуск, больничный, выплаты при травме на производстве и другое. В управлении труда и занятости заверили, что на выявление неформальной занятости направлены все доступные средства.

«Организована работа телефонов «горячей линии», предназначенных для сбора информации о конкретных фактах нарушения трудового законодательства в части выплаты «серых» и «теневых» зарплат, — говорят в ведомстве. — В муниципальных образованиях проводятся информационные кампании с использованием средств массовой информации. На заседания рабочих групп по снижению неформальной занятости в районах приглашаются работодатели, у которых выявлены нарушения. С организациями проводится индивидуальная работа».

ИА «Орелград»