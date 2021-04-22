В Орле вскрыли более 600 нарушений в сфере охраны здоровья детей

Существенные нарушения прав несовершеннолетних были выявлены прокуратурой.

В 2020 году в Орловской области по результатам прокурорских проверок было выявлено 617 нарушений закона в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. По итогам этих мероприятий было принесено 12 прокурорских протестов и внесено 346 представлений. В суды прокуратурой было направлено восемь исковых заявлений в защиту прав несовершеннолетних, четыре из которых уже рассмотрены и удовлетворены, а четыре – находятся на рассмотрении. На основании постановлений прокуроров к административной ответственности было привлечено 163 лица.

Такие данные приводятся в отчетном докладе уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского. Ожидается, что этот доклад будет озвучен на ближайшем заседании Орловского облсовета народных депутатов. Напомним, государственные правозащитники обязаны отчитываться о своей работе публично. Отчеты губернатору были представлены ранее, теперь на очереди – парламентарии.

Что касается нарушений, то в 2020 году, к примеру, в Орловской области были установлены факты несвоевременного обеспечения детей-инвалидов льготными лекарственными препаратами и лечебным питанием. Как уже писал «Орелград», этой ситуацией уже всерьез заинтересовались следственные органы.

Кроме того, только после вмешательства прокуратуры Орловской области региональное правительство начало приводить нормативную базу в порядок. Например, после того, как прокурорское представление было внесено в адрес первого заместителя председателя правительства области, был разработан проект постановления «Об условиях оказания отдельных видов медицинской помощи несовершеннолетним».

Ранее прокуратура выяснила, что в регионе нарушается порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях. Этот документ был утвержден приказом Минздрава России еще в 2013 году. В ходе проведенных прокуратурой в сентябре-октябре 2020 года проверок было установлено, что «в отсутствие необходимого нормативно-правого регулирования на региональном уровне медицинская помощь учащимся и воспитанникам учреждений образования Орловской области оказывается не на системной основе, с нарушениями установленных требований».

Например, в ряде школ региона были выявлены нарушения законодательства при оснащении медицинских кабинетов.

ИА «Орелград»