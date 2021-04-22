В Орловской области стали меньше грабить и прекратили насиловать

Правоохранители отметили улучшение криминогенной обстановки.

По данным управления МВД России по Орловской области, в первом квартале 2021 года количество зарегистрированных на территории региона преступлений снизилось на 5,6 процента, причем сокращение отмечено в 16 районах. В структуре преступности доля противоправных посягательств против собственности составляет 57,3 процента, против личности – 16,9 процента, незаконного оборота наркотиков – 6,8 процента. Доля экономических и коррупционных преступлений составила за отчетный период времени 8,7 процента.

«В отчетном периоде меньше зарегистрировано грабежей, разбойных нападений, краж, в том числе из квартир, автомобилей, реже выявлялись факты, связанные с фальшивомонетничеством, — говорится в справке правоохранителей. — Состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 9,9 процента. В структуре уличной преступности сократилось на 22,1 процента количество тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых не зарегистрировано изнасилований. В раза меньше совершено грабежей, на 39 процентов – краж».

Всего в первом квартале текущего года органами внутренних дел региона во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было установлено 878 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Раскрыто за три месяца уже 1063 преступления.

ИА «Орелград»