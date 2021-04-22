Залогину на трое суток продлили срок задержания

22.4.2021 | 15:35 Важное, Новости, Политика

После этого суд наконец изберет главе облздрава меру пресечения

Советский райсуд 22 апреля на трое суток продлил срок задержания главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отметим, что следствие ходатайствовало о заключении Залогина под стражу. Следователь сама попросила продлить срок задержания Залогина «для предоставления дополнительных доказательств». Суд согласился. Решение об аресте Залогина примут 23 апреля.

  • Залогина подозревают в создании бизнесу препятствий и превышении полномочий. Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.
  • По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.
  • При обыске у Залогина нашли более 5,5 млн рублей в отечественной и иностранной валюте.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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