Налоговики удовлетворили более половины жалоб орловцев

Стали известны итоги досудебного урегулирования налоговых споров.

Информацию о рассмотрении жалоб обнародовало управление ФНС России по Орловской области. По данным этого ведомства, в первом квартале 2021 года налоговые органы удовлетворили 54,3 процента таких жалоб. Поясним, что речь идет о реализации механизма досудебного урегулирования налоговых споров.

Согласно приведенным сведениям, всего за первые три месяца текущего года орловские налоговики поучили 54 досудебные жалобы. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период времени поступило 50 жалоб. Рассмотрели в текущем году налоговики 35 обращений, 19 из которых были удовлетворены. Кстати, данный показатель соответствует прошлогоднему уровню.

«Без рассмотрения оставлено 19 жалоб, в том числе четыре – в связи с сообщением налоговым органом об устранении нарушения прав лица, подавшего жалобу, — добавили в пресс-службе областного управления ФНС. — В аналогичном периоде прошлого года без рассмотрения оставлено 13 жалоб».

В ведомстве подчеркнули, что информацию о ходе и результатах рассмотрения жалоб и обращений является открытой и доступной. Найти ее модно на официальном сайте Федеральной налоговой службы с помощью специализированного сервиса, который так и называется: «Узнать о жалобе».

ИА «Орелград»