Орловцам предложили испытать систему дистанционного голосования

В регионе объявлен старт приема заявлений на участие в тестировании.

21 апреля начался прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает избирательная комиссия Орловской области. Речь идет об общероссийской тренировке. Тестированию подлежат новые возможности известной Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы». Желающим принять участие в тестировании надо подать соответствующее заявление на портале Госуслуги.

В облизбиркоме поясни, что сделать это может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Иными словами, испытать новую систему голосования вправе жители всех регионов России, включая Орловскую область.

«Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет 12, 13 и 14 мая 2021 года с 8 часов до 20 часов: будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов», — рассказали в Избирательной комиссии Орловской области, добавив, что заявления от участников будут принимать до 7 мая.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на то, что в целом по стране участие тестировании примет не менее миллиона человек. «Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возможности участвовать в выборах», — сказала она.

ИА «Орелград»