Орловцы свыше 400 раз нарушили закон о тишине

23.4.2021 | 12:38 Новости, Общество

Полиция подсчитала число административных правонарушений в 2021 году.

По данным управления МВД России по Орловской области, за первый квартал 2021 года сотрудниками ОВД региона было выявлено 10 776 различных административных правонарушений. Отметим, что эта статистика не учитывает нарушения в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства, по ним учет ведется отдельно.

Большая часть выявленных правонарушений, а именно 2141, относятся к нарушению требований статьи 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Еще 854 правонарушения были связаны со статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения).

Вероятно, одним из следствий этого является то, что в соответствии со статьей 10.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения» сотрудниками полиции за три месяца было составлено 403 административных протокола по фактам нарушения тишины и покоя граждан и 402 — по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства).

«С использованием технических средств АПК «Безопасный город» на улицах и в других общественных местах пресечено 51 административное правонарушение», — сообщается также в информации регионального управления МВД.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования