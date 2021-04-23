Орловцы свыше 400 раз нарушили закон о тишине

Полиция подсчитала число административных правонарушений в 2021 году.

По данным управления МВД России по Орловской области, за первый квартал 2021 года сотрудниками ОВД региона было выявлено 10 776 различных административных правонарушений. Отметим, что эта статистика не учитывает нарушения в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства, по ним учет ведется отдельно.

Большая часть выявленных правонарушений, а именно 2141, относятся к нарушению требований статьи 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Еще 854 правонарушения были связаны со статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения).

Вероятно, одним из следствий этого является то, что в соответствии со статьей 10.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения» сотрудниками полиции за три месяца было составлено 403 административных протокола по фактам нарушения тишины и покоя граждан и 402 — по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства).

«С использованием технических средств АПК «Безопасный город» на улицах и в других общественных местах пресечено 51 административное правонарушение», — сообщается также в информации регионального управления МВД.

ИА «Орелград»