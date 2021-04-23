Орловская область продолжает терять рабочую силу

Регион всего за один за год потерял почти 4000 работников.

Орелстат оценил общую численность работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций всех форм собственности в Орловской области, По итогам статистических наблюдений за январь-февраль 2021 года она составила 200,2 тысячи человек.

Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общая численность работников в региона уменьшилась на 3,8 тысячи человек, или на 1,9 процента. Тем самым продолжена тенденция, которая началась много лет назад и пока не нарушалась.

Статистики также подсчитали, что в феврале 2021 года 158,3 тысячи орловских работников, или 79,1 процента, составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого бизнеса. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,5 тысячи человек.

«Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в феврале 2021 года составило 164,8 тысячи человек», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»