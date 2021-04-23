Прокуратура засудила облздрав из-за лекарств для детей-инвалидов

22 апреля прошло три судебных заседания

Советский районный суд Орла 22 апреля обязал облздрав выдать нужные лекарства детям-инвалидам, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Дело рассмотрели с участием прокурора Орловской области Владислава Малкина.

Несмотря на обязанность депздрава обеспечивать ребёнка-инвалида лекарствами, рецепты на препараты долгое время были на отсроченном обеспечении. Родители маленького пациента обратились в прокуратуру. В ведомстве подали к облздраву иск.

Суд постановил компенсировать матери ребёнка-инвалида моральный вред и выдать нужные лекарства. По данным прокуратуры, 22 апреля прошло ещё два судебных заседания по обеспечению детей-инвалидов нужными препаратами.

Напомним, в конце марта 2021 года на телеканале НТВ вышел сюжет об орловских детях с редкими заболеваниями, которые несколько месяцев не получают дорогие препараты. Главврач детской поликлиники №2 Надежда Кондратьева сослалась на недостаточное финансирование и «жёсткие рамки» от облздрава.

На следующий день СК по Орловской области завёл уголовное дело, которое взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В здании регионального депздрава прошли обыски.

В начале апреля в рамках «дела облздрава» силовики задержали заместителя Залогина – Альбину Королеву. Именно в её обязанности входит обеспечение инвалидов лекарствами и лечебным питанием.

20 апреля, уже по другому делу, главу департамента здравоохранения Ивана Залогина задержали силовики. Прокуратура и ФСБ считают, что он незаконно отказал частной медицинской компании «Нефрос-Калуга» в выдаче лицензии. За превышение полномочий и препятствование бизнесу на Залогина завели уголовное дело.

ИА «Орелград»