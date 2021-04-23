Орловским школьникам устроили метапредметную диагностику

Расширенный «срез знаний» провели в школах и ссузах.

Орловская область в числе других регионов страны приняла участие в метапредметной диагностике. Это необычное мероприятие было ориентировано на учеников 8-классов школ и лицеев, а также на студентов-первокурсников профессиональных образовательных организаций. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, около семи тысяч участников в течение часа выполняли 14 заданий, которые были, как говорят эксперты, приближены к жизни.

«Предложенная нашим обучающимся диагностическая работа разработана научно-методическим центром «Аксиома» и составлена с учетом международных стандартов, — пояснили в Центре. — Представленные тексты близки и понятны обучающимся, познавательны, а вопросы к ним позволяют найти ответы на реальные жизненные ситуации».

Комментируя испытание, директор Центра Алексей Карлов отметил, что «метапредметные умения формируются не на одном, а на всех уроках. Например, по его словам, умение работать с информацией формируется не только на уроке чтения, литературы, но и на других уроках, так как школьники работают с текстами и на истории, и на математике, и на географии.

«Уметь извлекать информацию из любого текста, преобразовывать ее, отвечать на вопросы – это и есть одна из групп метапредметных умений», — считает Карлов.

В Центре же добавили, что результаты проведенной диагностики будут доведены до школ и ссузов не позднее 30 апреля 2021 года. Считается, что они помогут учителям в их дальнейшей работе, а для родителей это станет своего рода индикатором знаний и умений их детей.

ИА «Орелград»