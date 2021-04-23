Под Орлом продали больше госимущества, чем планировали

О перевыполнении плана приватизации отчитались власти Мценска.

Администрации орловского райцентра Мценск представила отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год. Он был передан на согласование и утверждение в горсовет народных депутатов. Из документа следует, что план на минувший год, с учетом сделанных в течение года уточнений, предполагал получение 4,349 миллиона рублей.

Реально же в бюджет города поступило 5,267 миллиона рублей, то есть план выполнен на 121,1 процента. Впрочем, успех этот можно счесть и относительным. Дело в том, что в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год было включено четыре лота. Продан же был только один — объект незавершенного строительства с земельным участком по улице Тургенева.

В бюджет города Мценска от его реализации поступило 4,341 миллиона рублей. Остальные лоты не были, аукционы попросту не состоялись из-за отсутствия заявок. Кстати, всего за год в райцентре было объявлено 9 аукционов. Дополнительный доход, который позволил превысить план, составил 925,8 тысячи рублей. Он был получен от продажи муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках так называемой льготной приватизации.

ИА «Орелград»