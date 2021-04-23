В ОЭЗ «Орел» не нашли следов деятельности человека

Особую экономическую зону под Орлом обследовали археологи.

Областные власти обнародовали акт государственной историко-культурной экспертизы археологического обследования на участке, отведенном под объекты инженерной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Напомним, она расположена в Мценском районе на территории Подмокринского сельского поселения. Обследованию подлежал индустриальный парк «Зеленая роща».

Судя по указанным в акте датам, экспертиза была проведена в самые последние дни 2020 года. Ее заказчиком выступил сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Елецкий стан». В роли эксперта выступил Иван Федюнин, доцент кафедры истории России Воронежского государственного педагогического университета. Подписанный им акт является «результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения».

В нем же содержатся результаты проведения археологических работ на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Они были проведены сотрудниками СПОК «Елецкий стан» в 2020 году. Протяженность обследованного землеотвода составила около 17 км. В акте отмечено, что археологические изыскания на участке, отведенном под строительство, ранее не производились.

На момент археологической разведки участок обследования был задернован, покрыт деревьями и кустарником. Особое внимание археологи обращали на курганы, валы, рвы, площадки и другие элементы рельефа. Как известно, такие объекты могут скрывать под собой древние памятники. Однако визуальное обследование никаких памятников не выявило.

После этого археологи заложили 17 шурфов. При их изучении каких-либо находок и признаков культурного слоя тоже не было обнаружено. В результате исследователи официально зафиксировали отсутствие объектов археологического наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. На основании этих данных эксперт пришел к выводу, что проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и прочих работ на обследованном участке возможно, то есть было выдано положительное заключение.

ИА «Орелград»