В Орловской области предложили изменить закон о выборах

Проекты внесения поправок уже начали обсуждать областные парламентарии.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов было рассмотрено сразу несколько важных вопросов. Они касаются внесения поправок в региональное законодательство о выборах. Рассмотреть их в рабочем порядке предполагается уже на ближайшем заседании областного парламента.

В частности, изменить предлагается законы Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления» и «О местном референдуме». В облизбиркоме пояснили, что поправки подготовлены для приведения регионального законодательства в соответствие с актуальной редакцией федерального закона.

Эти поправки будут связаны с вопросами проведения агитации в ходе выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Кроме того, предлагается внедрить механизм размещения так называемых отдельных сведений о кандидатах не в бюллетене, как это делается до сих пор, а в специальном информационном материале.

Последний, как пояснили в облизбиркоме, будет изготавливаться по типовой форме, утвержденной той избирательной комиссией, которая организует муниципальные выборы. Данный информационный материал будет размещаться в кабине для голосования «либо в ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним».

Другие предлагаемые изменения призваны усовершенствовать качество защиты суверенитета Российской Федерации. Так, ими уточняется порядок информирования избирателей о кандидате, выполняющим функции иностранного агента, и кандидате, аффилированном с лицом, выполняющим функции иностранного агента. Как сообщает облизбирком, «предусматривается повышение прозрачности внесения пожертвований в избирательные фонды со стороны граждан, которые включены в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов».

ИА «Орелград»