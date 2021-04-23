В реке под Орлом нашли оружие возрастом в четыре века

Возможно, это следы малоизученной Судбищенской битвы 1555 года

Дайверы подводного клуба «ДИВО» нашли на дне реки Гоголь Новодеревеньковского района Орловской области древнее копьё и наконечники стрел. Предполагается, что возраст находок – около 400 лет, сообщили в дайвинг-клубе.

Исследователи считают, что смогли обнаружить следы малоизученной Судбищенской битвы, которая произошла в июле 1555 года между русскими войсками и ордой крымских татар. Историки считают, что из 7000 человек русской армии в сражении погибло около 5000 воинов. Татары потеряли 15 000 человек.

«По своей значимости эта битва стоит в одном ряду с прославленными средневековыми сражениям русских – боем дружины Евпатия Коловрата и битвой на Куликовом поле», — говорится в сообщении клуба.

Дайверы подчеркивают, что до сих пор историки не смогли понять, где именно случилось сражение: «К сожалению изучение письменных источников и документов не принесло результата. Предполагаемые места битвы не подтвердились археологическими исследованиями».

Теперь к месту обнаружения артефактов отправятся специалисты, которые изучат находки подробнее.

ИА «Орелград»