В реке под Орлом нашли оружие возрастом в четыре века

23.4.2021 | 19:06 Культура, Новости

Возможно, это следы малоизученной Судбищенской битвы 1555 года

Дайверы подводного клуба «ДИВО» нашли на дне реки Гоголь Новодеревеньковского района Орловской области древнее копьё и наконечники стрел. Предполагается, что возраст находок – около 400 лет, сообщили в дайвинг-клубе.

Исследователи считают, что смогли обнаружить следы малоизученной Судбищенской битвы, которая произошла в июле 1555 года между русскими войсками и ордой крымских татар. Историки считают, что из 7000 человек русской армии в сражении погибло около 5000 воинов. Татары потеряли 15 000 человек.

«По своей значимости эта битва стоит в одном ряду с прославленными средневековыми сражениям русских – боем дружины Евпатия Коловрата и битвой на Куликовом поле», — говорится в сообщении клуба.

Дайверы подчеркивают, что до сих пор историки не смогли понять, где именно случилось сражение: «К сожалению изучение письменных источников и документов не принесло результата. Предполагаемые места битвы не подтвердились археологическими исследованиями».

Теперь к месту обнаружения артефактов отправятся специалисты, которые изучат находки подробнее.

ИА «Орелград»

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