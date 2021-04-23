Водитель фуры с кирпичами не пострадал в ДТП под Орлом

23.4.2021 | 10:06 Новости, Происшествия

Всего в аварии поучаствовали четыре автомобиля

Управление ГИБДД по Орловской области опубликовало обстоятельства громкого ДТП, которое случилось 22 апреля в деревне Образцово на трассе Орел-Брянск. Напомним, там перевернулась фура с кирпичами. Груз рассыпался, и движение было перекрыто на несколько часов.

Сотрудники ГИБДД установили, что автомобиль ВАЗ-2109 ехал в сторону Брянска и на перекрестке поворачивал налево. В этот момент с ним столкнулся «Фрейтлайнер», груженый кирпичами. Грузовик ехал в сторону Орла. После этого «девятка» столкнулась с «Хондой Цивик», а «Фрейтлайнер» — с автомобилем «Хендэ Матрикс». После этого фура перевернулась.

Несмотря на это, водитель «Фрейтлайнера» не значится как пострадавший в ДТП. Травмы получили водители «девятки» и «Хендэ». И если владелец ВАЗа избежал серьезных повреждений, то водитель иномарки попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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