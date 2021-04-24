Мэрия Орла вложит деньги в бадминтон

Городские власти распределили субсидии для общественных организаций.

Администрация Орла огласила итоги проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году. Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин. Напомним, подобные конкурсы проводятся ежегодно как на региональном, так и на муниципальном уровне. Общественные организации представляют свои проекты, на реализацию которых им и выдают бюджетные субсидии.

В этом году мэрия Орла отобрала десять победителей. Средства между ними поделены практически поровну. Так, семь НКО получат ровно по 60 тысяч рублей, а три организации – по 59 с небольшим тысяч. Всего же из городского бюджета общественникам выделят 599,149 тысячи рублей. Юрий Парахин уже поручил управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями заключить с победителями конкурса соглашения о предоставлении субсидий.

Перечень организаций, признанных победителями, опубликован на сайте администрации областного центра. Согласно ему, например, 60 тысяч рублей будет выделено Федерации бадминтона Орловской области на реализацию общественного проекта под названием «Бадминтон – здоровье – зрение». Такую же сумму получит областное отделение Союза литераторов Российской Федерации на проект «Наш город Орел». Еще 60 тысяч будет выделено реготделению Ассамблеи народов России», представившей проект «Восток – дело тонкое».

ИА «Орелград»