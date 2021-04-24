Орловчанке запретили выходить из дома из-за кражи колбасы

Женщина почти повторила «подвиг» отца Федора из «12 стульев».

Мценский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимой местной жительницы. Ее обвинили в том, что она совершила мелкое хищение чужого имущества, будучи подвергнутой административному наказанию за такое же мелкое хищение.

Из материалов дела следует, что еще летом 2018 года женщину признали виновной в совершении кражи чужого имущества стоимостью менее 2500 рублей. Ее наказали административно, 50 часами обязательных работ. В июне 2020 года она вновь попалась на мелкой краже, причем на тот момент свое наказание она еще не отбыла.

Установлено, что около 21 часа вечера, находясь в торговом зале магазина самообслуживания, женщина стащила с прилавка две палки сырокопченой колбасы на общую сумму 857 рублей 30 копеек и сыр стоимостью 434 рубля 31 копейка. Все это она сложила в свою сумку, после чего попыталась покинуть магазин незамеченной. Однако злоумышленницу разоблачили и задержали.

В суде она полностью признала вину. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. В течение этого времени осужденной запрещено без разрешения органов менять постоянное место жительства, выезжать за пределы Мценска и уходить из дома в период с 22 часов вечера до 6 часов утра — если это не связано с трудовой деятельностью.

ИА «Орелград»