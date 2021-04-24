Орловские девятиклассники потренировались на математике

В Орловской области прошел репетиционный экзамен.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, прошедший в регионе репетиционный экзамен по математике стал очередным этапом подготовки к предстоящим экзаменам, которые девятиклассники будут сдавать уже через месяц — 27 и 28 мая. В репетиционном испытании приняли участие около 6500 учеников из 346 школ.

«Экзамен прошел в штатном режиме, в спокойной, доброжелательной обстановке, — считает председатель региональной предметной комиссии по математике Александр Бакуров. — Репетиция помогает школьникам психологически подготовиться к испытаниям, предстоящим им в мае».

Нечто подобное ожидает в ближайшее время и учеников начальной школы. Так, 28 апреля ученики 1-3 классов проверят свои знания по математике. Этот «срез знаний» проводится в рамках мониторинга образовательных достижений обучающихся с использованием информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа».

Ранее ученики младших классов уже проверили подобным образом свои знания и навыки по литературному чтению и русскому языку. По словам директора Регионального центра оценки качества образования Алексея Карлова, «результаты диагностических работ следует рассматривать как отправную точку для помощи каждому ребенку, для построения индивидуальной программы психолого-педагогической поддержки наших школьников».

ИА «Орелград»