Прокурор предложил наделить правительство новыми полномочиями

В регионе установят полномочия в сфере биологический безопасности.

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение поступил законопроект, внесенный прокурором Орловской области. Речь идет о реализации в регионе отдельных положений Федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации». Из пояснительной записки следует, что указанный ФЗ был принят 30 декабря 2020 года. В числе прочего он закрепляет полномочия органов государственной власти субъектов РФ. Следовательно, регионы обязаны принять собственные законы, которые эти полномочия, собственно, и узаконят.

«В настоящее время наблюдается нарастание биологических угроз различного рода, что требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере и их законодательного закрепления для создания и функционирования эффективной системы обеспечения биологической безопасности, — говорится в документации. — Законопроектом регулируются вопросы, которые не могут быть частью имеющегося отраслевого регионального законодательства, в связи с чем предлагается принятие отдельного закона Орловской области в данной сфере правоотношений».

В частности, в новом законе будут прописаны полномочия правительства Орловской области в сфере обеспечения биологической безопасности. Впрочем, они не станут особо обременительными. Так, на правительство предлагается возложить координацию деятельности органов исполнительной власти в указанной сфере и определение этих самых органов исполнительной власти.

А вот функции указанных органов будут шире и конкретнее. Так, в список из задач будет внесено участие в планировании и реализации противоэпидемических, противоэпизоотических и противоэпифитотических мероприятий и проведение мониторинга биологических рисков. Ключевым же фактором в данном законопроекте является то, что как бы новые полномочия должны финансироваться за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»