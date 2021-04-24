Сбежавший с места ДТП под Орлом водитель сумел «откупиться»

Обвиняемый финансово возместил причиненный вред и ушел от наказания.

Вступило в законную силу постановление Орловского районного суда, который рассмотрел материалы уголовного дела о ДТП. Оно было возбуждено на мужчину, по вине которого серьезно пострадал пешеход. Из материалов дела следует, что обвиняемый совершил ДТП, находясь за рулем автомобиля «Датсун». Он двигался по пригородной дороге со скоростью около 60 км/ч. На улице уже было темно, хотя стоял еще не поздний вечер.

Водитель заметил пешехода, который шел по обочине в попутном движению автомобиля направлении. По версии следствия, водитель имел техническую возможность путем применения экстренного торможения предотвратить наезд на пешехода, но не сделал этого. Он даже не снизил скорость. В результате машина сбила пешехода.

Тот получил серьезные травмы, в том числе несколько переломов ног и ребер. Эксперт позднее оценил эти травмы как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего. Также было установлено, что виновник скрылся с места ДТП, не оказав помощи сбитому им человеку.

Его действия были квалифицированы по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если это деяние сопряжено с оставлением места его совершения).

Однако наказания водитель избежал. В судебном заседании потерпевший сам заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего обидчика. Он пояснил, что примирился с ним и претензий к нему не имеет. Потерпевший рассказал, что виновник ДТП возместил ему вред, причиненный преступлением, заплатив 150 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемый извинился перед ним и покупал ему лекарства.

Государственный обвинитель выступил с возражением против прекращения уголовного дела, заявив, что подобное решение «не будет способствовать достижению целей уголовного наказания». Особенно с учетом того, что виновник скрылся с места ДТП. Однако ходатайство было удовлетворено. Суд постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»