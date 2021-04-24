УФСИН раскрыло заработки орловских осужденных

24.4.2021 | 11:33 Новости, Общество

В среднем заключенные зарабатывают чуть более 400 рублей в день.

Как уже рассказывал «Орелград», управление ФСИН России по Орловской области провело заседание ведомственной коллегии, на котором в числе прочего был рассмотрен вопрос о производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за первый квартал 2021 года. В частности, была раскрыта информация о заработках осужденных, отбывающих наказание в виде лишение свободы на территории Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе управления ФСИН, за отчетный период времени среднедневная заработная плата осужденных составила 411,72 рубля. В ведомстве подчеркнули, что приоритет на трудоустройство отдается тем заключенным, которые должны исполнять решения судов по заявленным против них финансовым искам.

«Из 944 осужденных, имеющих исполнительные листы, погашают иски 894 человека, или 90,7 процентов общего количества, — уточнили в региональном управлении ФСИН. — Привлечены к оплачиваемому труду 2093 человека, или 98 процента от общего числа осужденных».

Также сообщается, что объем выпуска товарной продукции, работ и услуг в подведомственных учреждениях за первые три месяца текущего года ) составил около 73,2 миллиона рублей. Чистая прибыль за первый квартал оценена в 4,7 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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