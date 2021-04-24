В Ливнах нарушители проигнорировали больше половины штрафов

Власти райцентра отчитались о борьбе с правонарушениями.

Как сообщили в администрации города Ливны, на оперативном совещании в мэрии был рассмотрен доклад о результатах борьбы с правонарушителями. Его представила секретарь административной комиссии Ирина Рогожина. Она сообщила, что в 2020 году всего было рассмотрено 146 протоколов об административных правонарушениях. Для сравнения, в 2019 году было рассмотрено 220 материалов. Однако стоит принять во внимание то, что в 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции вводились ограничения. Люди попросту сидели по домам.

Тем не менее, в 2020 году в Ливнах административной комиссией было вынесено 46 предупреждений и наложено 100 административных штрафов, общая сумма которых составила около 335 тысяч рублей. Из них, по словам докладчика, на сегодня взыскано 40,2 процента.

«Задолженность в размере 10 тысяч рублей не является просроченной, так как срок для добровольной оплаты штрафов не истек, — пояснила Ирина Рогожина. — Но оставшаяся сумма, более 190 тысяч рублей, и ли 56,9 процента, уже просрочена. Поэтому в целях принятия принудительных мер по взысканию административной комиссией 41 материал направлен в подразделения судебных приставов».

Докладчик сравнила и суммы штрафов. Так, по ее словам, за весь 2019 год ливенцы были оштрафованы на 296,5 тысячи рублей. Интересно, что задолженность по тем штрафам на сегодняшний день превышает 30 процентов.

ИА «Орелград»