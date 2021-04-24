В Орле обсудили непростую жизнь трудных подростков

Вопросы профилактики правонарушений подняли члены общественного совета.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, сразу несколько важных вопросов было включено в повестку дня прошедшего заседания Общественного экспертного совета. Оно состоялось в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева. В нем приняли участие представители органов власти, различных организаций и УМВД. Главы муниципальных образований Орловской области участвовали в заседании дистанционно.

Детский омбудсмен Константин Домогатский представил участникам свой годовой доклад, после чего были рассмотрены и другие вопросы повестки дня. В частности, эксперты обсудили профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Орловской области.

Было отмечено, что в 2020 году всеми органами и субъектами системы профилактики в области «проводилась планомерная и целенаправленная работа по предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних и жестокого обращения с ними». Например, сотрудники полиции выявляли взрослых, вовлекающих орловских подростков в антиобщественный образ жизни. Так, к административной ответственности было привлечено 40 взрослых орловцев, которые «угощали» пивом и другими спиртными напитками несовершеннолетних.

Положительным фактом отмечено то, что в минувшем году на 5,7 процента снизилось число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В целом в регионе на профилактическом учете в территориальных ОВД состоит 663 неблагополучных семьи, на учет за год было поставлено 240 родителей. По месту жительства было проверено более 200 «трудных подростков», состоящих на учетах в подразделениях ОВД по делам несовершеннолетних.

Что касается профилактики, то в ее рамках, помимо прочего, проводится «выявление лиц, подверженных влиянию деструктивной молодежной субкультуры «Колумбайн» и склонных к экстремистским действиям». Сообщается, что в регионе действует механизм наставничества сотрудников полиции над подростками, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

В то же время в ходе прокурорских проверок исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2020 году было выявлено 751 нарушение закона. В адрес уполномоченных должностных лиц было внесено 386 представлений, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 404 лица. Также прокуратурой области выявлялись нарушения в деятельности участковых и ПДН, следствием которых стало «совершение подростками, состоящими на профилактических учетах, повторных преступлений». В связи с этим прокуратурой области в адрес начальника УМВД было внесено три представления, после чего к дисциплинарной ответственности привлекли 16 должностных лиц.

ИА «Орелград»