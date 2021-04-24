В Орле оценят последствия слияния социальных центров

Социальные центры Верховского района ожидает реорганизация.

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Соколов издал распоряжение о создании специальной комиссии. Перед ней поставлена только одна задача – оценить возможные последствия реорганизации бюджетного учреждения Орловской области Центр социального обслуживания населения Верховского района.

Судя по тексту распоряжения, реорганизация пройдет путем присоединения к указанному учреждению Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верховского района. Поясним, что в подобном случае работа комиссия обязательна. Дело в том, что еще в 2015 году в регионе был утвержден порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей.

Естественно, речь идет только об объектах государственной или муниципальной собственности. Контроль за исполнением распоряжения Вадим Соколов составил за собой. Причины реорганизации, которая, по сути, выразится в слиянии двух социальных центров, в тексте документа не указаны. Можно предположить, что целью традиционно является оптимизация работы учреждений и экономия бюджетных средств.

О важности предстоящего решения говорит тот факт, что созданную комиссию возглавила Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области. Кроме того, в ее состав включена Ирина Гаврилина, занимающая пост главы областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. В комиссию также вошли руководители указанных учреждений и представители районной администрации.

ИА «Орелград»