В усадьбе Тургенева под Орлом проведут бальную ночь

Музей «Спасское-Лутовиново» позвал желающих на весенний бал.

Государственный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново», расположенный в родовой усадьбе знаменитого писателя, объявил о проведении 15 мая большого усадебного бала. Мероприятие будет приурочено к Ночи музеев-2021.

«В этот день на аллеях парка встретятся и закружатся в танцевальном вихре век XIX с веком XXI, — говорят организаторы. — Для гостей усадьбы подготовлено много интереснейших развлечений: показательные выступления коллективов-участников проекта «Танцуем Тургенева» и уроки для новичков, музыкальные номера, тематические музейные занятия, мастер-классы по подготовке к балу, освоению секретного языка общения дам и кавалеров («язык веера», «язык цветов», «язык перчаток» и т.д.)».

Для участников дневной программы проведут уроки по созданию бальных аксессуаров. Желающие смогут попробовать свои силы в создании косметики по старинным рецептам. Кроме того, в усадьбе Ивана Тургенева можно будет поиграть в настольные игры, которые пользовались популярностью в XIX веке, то есть во времена самого Тургенева.

«В программе также «Дворянское чаепитие» в традициях «чайных приемов» спасского дома, дворянские и крестьянские игры на свежем воздухе, чтение по ролям тургеневских сказок, — добавили организаторы. — Кроме того, гости «Спасского» смогут побывать на экскурсиях, покататься в конных экипажах, сделать «старинное» фото».

Добавим, что дневная программа возьмет старт в полдень, а танцевальный вечер на открытом воздухе стартует в 17 часов.

ИА «Орелград»