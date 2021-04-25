Администрации губернатора понадобились дизайнерские планинги

25.4.2021 | 11:27 Новости, Политика

Чиновники готовы потратить на еженедельники 212 тысяч бюджетных рублей.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на поставку планингов для нужд администрации региона. Соответствующее извещение опубликовано в государственной информационной системе госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 212,4 тысячи рублей. Средства на приобретение этой полиграфической продукции будут выделены из областного бюджета.

Поясним, что планинг – это компактный, горизонтально или вертикально ориентированный еженедельник. Все дни недели в планинге расположены на одном развороте. Областные чиновники хотят закупить их по невысоким ценам. В среднем покупка одного планинга обойдется бюджету всего в 70 рублей, поскольку приобрести предполагается сразу 3000 штук, и все – за указанную выше сумму.

Однако к потенциальному поставщику предъявлены довольно жесткие требования. Например, материал обложки и подложки – согласно техническому заданию, это должна быть дизайнерская бумага с глянцевой ламинацией. Соответственно, подрядчик должен отличиться собственным неповторимым дизайном. Добавим, что каждый планинг должен иметь не менее 70 листов.

ИА «Орелград»

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