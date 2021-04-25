«Кровавый ревнивец» не добился снисхождения в Орле

25.4.2021 | 15:12 Новости, Происшествия

Облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного.

Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор, ранее вынесенный судом Ливенского района в отношении местного жителя. Последний был признан виновным по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить потерпевшему 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Осужденный обжаловал вердикт в апелляционной инстанции, но снисхождения не добился – его жалоба осталась без удовлетворения.

В пресс-службе Ливенского райсуда сообщили, что обвинительный приговор уже не только вступил в силу, но и обращен к исполнению. Как ранее писал «Орелград», преступление было совершено в сентябре 2020 года. Обвиняемый и потерпевший, а также еще один их приятель, около полудня распивали спиртное в деревянном сарае во дворе многоквартирного дома. Ссора вспыхнула на почве ревности.

Обвиняемый схватил со стола нож, затем толкнул ногой стул, на котором сидел потерпевший. Спинка стула уперлась в стену. Потерпевший оказался в таком положении, при котором не мог сопротивляться. Ревнивец воспользовался этим и нанес ему ножом несколько ударов. К счастью, потерпевший остался жив – его спасли медики.

ИА «Орелград»

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