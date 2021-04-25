На Орловщине поймали сотню недобросовестных землевладельцев

Управление Росреестра наказало множество орловцев за земельные нарушения.

В Орловской области с января по март к административной ответственности привлечено 43 человека, допустивших нарушения земельного законодательства страны. В отношении недобросовестных землевладельцев вынесено более 30 предписаний об устранении допущенных нарушений. А общая сумма наложенных на виновных административных штрафов превысила 240 тысяч рублей.

Такие данные привели в региональном управлении Росреестра. В ведомстве добавили, что всего за отчетный период времени государственные земельные инспекторы провели 76 проверок. В результате было выявлено свыше сотни нарушений земельного законодательства.

«Более 60 процентов от общего числа выявленных на территории нашего региона нарушений связано с самовольным полным или частичным занятием земельных участков, а также с использованием земли лицом, не имеющим на нее прав, — пояснила заместитель руководителя регионального Росреестра Елена Калсынова. — Примерно 30 процентов нарушений связано с нецелевым использованием земель».

Она напомнила о том, что нарушителям грозят довольно крупные штрафы. Например, минимальный размер штрафа для физических лиц за земельные нарушения составляет 5000 рублей, а для юридических лиц – 100 тысяч.

«Орловцы могут заранее проверить, попадает ли земельный участок в план проверок или нет, на официальном сайте Росреестра, — напомнили в ведомстве. — О возможных нарушениях земельного законодательства орловцы могут сообщить в управление Росреестра по Орловской области, направив заявление по почте или в электронном виде, а также посредством официального сайта Росреестра. Если изложенная в заявлении информация подтвердится, в отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия».

ИА «Орелград»