Орловец шлепнул женщину по ягодицам и угодил под суд

Мужчину обвинили в нанесении побоев потерпевшей.

Решение по данному уголовному делу вынес Дмитровский районный суд Орловской области. Оно было заведено на местного жителя по ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ). Кстати, в 2019 году этот же гражданин привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, но тогда его наказали по административной статье. Он получил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, который, кстати, на момент совершения нового проступка не оплатил.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2020 года подсудимый со своей приятельницей находился дома, где они совместно распивали спиртные напитки. Как это часто бывает, во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. Мужчина применил грубую физическую силу. Сначала он пару раз ударил даму кулаком по голове, затем вырвал у нее клок волос, после чего нанес два удара правой рукой по ягодицам, отчего потерпевшая «испытала физическую боль и моральные страдания».

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В результате его признали виновным и назначили ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Суд также постановил после вступления приговора в законную силу уничтожить вещественное доказательство по уголовному делу, а именно пучок волос с головы потерпевшей.

ИА «Орелград»