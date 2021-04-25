Орловским гаишникам не понравилась дорога в Ясной Поляне

Сотрудники полиции обследовали автомобильную дорогу в Урицком районе.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, итогом проверки стало возбуждение административного производства. Сейчас проводится проверка, в рамках которой будут установлены виновные должностные лица. Речь идет о дороге Нарышкино – Сосково – Ясная Поляна – Максимовский — Ледно. Ее техническое состояние обследовали сотрудники местного отделения ГИБДД в рамках планового надзора за состоянием дорожно-уличной сети.

«При обследовании автомобильной дороги был выявлен ряд недостатков, — рассказали в управлении ГИБДД. — Так, покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений; обочины занижены относительно кромки проезжей части и имеют повреждения. Отсутствуют дорожные знаки и отсутствует горизонтальная дорожная разметка».

Кроме того, в населенном пункте Ясная Поляна, не имеющем никакого отношения к одноименной усадьбе Льва Толстого, нет ни тротуара, ни стационарного электрического освещения. По мнению полиции, причиной всего этого является ненадлежащее исполнение обязанностей организацией, ответственной за содержание указанной дороги.

«Выявленные недостатки влекут нарушение прав граждан в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и создают угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, — подчеркнули в УГИБДД. — По данному факту возбуждено административное производство, проводится проверка».

ИА «Орелград»