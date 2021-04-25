В Орле прокуратура предложила УФАС призвать к ответу УФНС

Очень любопытное антимонопольное дело рассмотрят в Орле.

Комиссия Орловского УФАС России назначила на 12 мая рассмотрение крайне необычного антимонопольного дела. Его оригинальность заключается в том, что ответчиком в данном случае выступает управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области. В качестве заинтересованного лица заявлен некий индивидуальный предприниматель, чьи данные не раскрываются — видимо, в интересах объективного рассмотрения дела.

Пикантности ситуации придает тот факт, что свое дело антимонопольщики завели на налоговиков на основании материалов, поступивших 29 марта 2021 года из прокуратуры Орловской области. В прокурорском письме говорится о якобы допущенных нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд государственным заказчиком. Как понимаете, таковым и было УФНС.

По мнению прокуратуры, возможные нарушения закона были допущены налоговиками при проведении открытого конкурса в электронной форме. Победитель получал право на заключение договора на оказание услуг по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования административного здания для размещения ИФНС России по городу Орлу и Межрайонной ИФНС № 8. Извещение и конкурсная документация были открыто размещены на официальном сайте единой информационной системы госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта была установлена в размере 4 813 000 рублей. На участие в указанном открытом конкурсе были поданы заявки от двух участников, кстати, двух ИП. Обе заявки были признаны соответствующими документации и допущены к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия оценивала участников по балльной системе. В результате один ИП победил, а второй проиграл и написал жалобу в прокуратуру, которая переадресовала ее в УФАС.

Судя по определению антимонопольной службы, заявитель не согласился с результатами проведенного конкурса. Он считает, что вторым участником в подтверждение его квалификации и опыта были представлены недостоверные сведения, которые не были проверены единой комиссией заказчика. Это и позволило ему победить. Так это или нет, покажет разбирательство. На сегодня известно, что Орловское УФАС издало приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению.

Ей предстоит выяснить, действительно ли, как считает заявитель, при проведении конкурса УФНС был нарушен закон о защите конкуренции, выразившийся в нарушении порядка определения победителя торгов.

ИА «Орелград»