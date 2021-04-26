Экс-проректор ОГУЭТ обжаловала приговор за взятки

При этом суд первой инстанции не назначил Галине Гудименко даже условный срок

Как стало известно «Орелграду», признанная виновной в получении взяток от студентов экс-проректор ОГУЭТ Галина Гудименко обжаловала приговор Советского райсуда. Он назначил ей штраф в размере 2,5 млн рублей — ни реального, ни даже условного срока не предполагалось.

Напомним, приговор Гудименко вынесли в апреле 2021 года. Суд признал ее виновной в совершении пяти преступлений по статье о взятках. Следствие доказало, что женщина брала взятки от студентов (как лично, так и через посредников) за зачеты и экзамены без проверки знаний. Общая сумма «вознаграждений» составила 159 000 рублей. Кроме штрафа, экс-проректору на три года запретили работать на руководящих должностях в вузах и других учебных заведениях.

Источник «Орелграда» обратил внимание, что Гудименко занимала пост председателя антикоррупционной комиссии ОГУЭТ. Кроме нее, Следственный комитет и ФСБ раскрыли двух посредников и шестерых взяткодателей. Двух студентов, которые передали Гудименко деньги, ранее приговорили к штрафам в размере 400 000 рублей и 300 000 рублей.

ИА «Орелград»