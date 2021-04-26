Орловчанку обвиняют в создании бизнеса через подставных лиц

Ей грозит до трёх лет лишения свободы

32-летнюю орловчанку обвиняют в том, что она выступила подставным лицом при регистрации общества с ограниченной ответственностью, сообщили в пресс-службе СУ СК по Орловской области. Следствие считает, что об этом её попросил знакомый, пообещав деньги.

По данным следственного комитета, в октябре 2019 женщина обратилась в компанию, которая оказывает бухгалтерские услуги, чтобы составить заявление в налоговую о регистрации ООО «Арсенал». Согласно документам, орловчанка являлась единственным учредителем и директором предприятия. Позднее «Арсенал» зарегистрировали как юридическое лицо.

В СК подчеркнули, что женщина не имела к организации никакого отношения и управлять им не собиралась, «фактически являлась подставным лицом».

Теперь следственный комитет закончил расследование и направил материалы дела в суд. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

ИА «Орелград»