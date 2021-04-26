Орловец получил 20 лет тюрьмы за убийство свидетельницы преступления

26.4.2021 | 17:34 Новости, Происшествия

Преступник посчитал, что женщина могла увидеть, как он украл металлолом

Орловец проведёт 20 лет в колонии строгого режима за убийство и изнасилование женщины, которая могла увидеть, как осужденный украл металлолом. Об этом сообщила пресс-служба Орловской областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2019 года преступник украл металлолом из чужого сарая в деревне Знаменка Малоархангельского района. После этого он увидел женщину, которая могла заметить кражу. Вор вломился в дом, изнасиловал свидетельницу и задушил её. Труп он закопал неподалёку.

Кроме того, осужденный украл имущество потерпевшей, а также её документы, которые потом уничтожил.

Следующие 20 лет он проведёт в колонии строгого режима. После освобождения его свободу ограничат ещё на 2 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования