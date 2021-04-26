Орловец получил 20 лет тюрьмы за убийство свидетельницы преступления

Преступник посчитал, что женщина могла увидеть, как он украл металлолом

Орловец проведёт 20 лет в колонии строгого режима за убийство и изнасилование женщины, которая могла увидеть, как осужденный украл металлолом. Об этом сообщила пресс-служба Орловской областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2019 года преступник украл металлолом из чужого сарая в деревне Знаменка Малоархангельского района. После этого он увидел женщину, которая могла заметить кражу. Вор вломился в дом, изнасиловал свидетельницу и задушил её. Труп он закопал неподалёку.

Кроме того, осужденный украл имущество потерпевшей, а также её документы, которые потом уничтожил.

Следующие 20 лет он проведёт в колонии строгого режима. После освобождения его свободу ограничат ещё на 2 года.

ИА «Орелград»