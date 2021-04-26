Под Орлом «Опель» насмерть задавил своего водителя

26.4.2021 | 9:42 Новости, Происшествия

Мужчине было 29 лет

В Орловской области автомобиль «Опель Вектра» насмерть задавил своего 29-летнего водителя, сообщили в регуправлении ГИБДД. Там не уточнили, где именно произошла авария, однако в сообществе «ДТП Орел» уточняется, что речь идет о Мценске.

Дата и время происшествия известны — 24 апреля, 18.00. В ГИБДД рассказали, что водитель припарковал «Опель» и вышел из него. Легковушка покатилась и сбила мужчину, после чего врезалась в дерево. Очевидцы уточняют, что владелец попытался остановить «Опель», но машина прижала его к дереву.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

ИА «Орелград», фото «ДТП Орел»

 

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