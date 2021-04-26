Сардана Авксентьева пойдет на выборы в Госдуму от «Новых людей»

Экс-мэр Якутска подготовит региональную программу партии

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева станет кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Прославившаяся в соцсетях как «народный мэр» и «мэр здорового человека» Аксентьева подготовит региональную программу партии.

«Сардана – это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление», – отметил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он добавил, что в политике должно появляться как можно больше неравнодушных людей – таких, как Авксентьева.

Сардана Авксентьева прославилась своими решениями на посту мэра Якутска. Она инициировала продажу дорогих автомобилей, принадлежавших администрации города. На деньги от сделки мэрия погасила долги МУПов и организовала работу социальных такси. Также на всю Россию стало известно решение Авксентьевой отменить новогодний корпоратив для чиновников стоимостью 1 млн рублей – вместо него мэр поручила пятерым заместителям организовать новогодние праздники в школах-интернатах, домах престарелых и других социальных учреждениях.

«Сардана Авксентьева в целом сократила представительские расходы и снизила стоимость проезда в общественном транспорте. Также она предложила перевезти мэрию из роскошного здания в скромное помещение на окраине, а вырученные деньги направить на социальные нужды», — напомнили в партии «Новые люди».

ИА «Орелград»