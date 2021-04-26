В Орле нерадивого отца заставили выплатить ребенку 740 тысяч

Мужчина довольно долго не платил алименты, назначенные судом.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, только после комплекса принудительных мер взыскания 32-летний орловец погасил задолженность по алиментам перед своим несовершеннолетним ребенком. Права ребенка восстановлены – нерадивый отец после вмешательства судебных приставов выплатил на его содержание 740 тысяч рублей.

Понятно, что столь крупная задолженность копилась далеко не один день. В управлении ФССП рассказали, что исполнительное производство было возбуждено на основании решения суда. Последний обязал орловца выплачивать алименты в размере четверти от всех видов его доходов. Поскольку отцом мужчина оказался нерадивым, приставам пришлось побуждать его к исполнению решения суда.

Так, на его расчетные банковские счета был наложен арест. Кроме того, на орловца составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», после чего суд наказал его 50 часами обязательных работ.

«В результате проверки исполнения решения суда об отбывании обязательных работ, судебным приставом-исполнителем установлено, что по месту отбытия наказания должник к работе не приступал, — рассказали в пресс-службе УФССП. — Тогда в отношении мужчины были приняты меры, направленные к его привлечению к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ».

После этого, испугавшись уголовной ответственности, мужчина погасил долг перед ребенком.

ИА «Орелград»