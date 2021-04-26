В Орловской области состоялся забег в честь годовщины победы

Победители получили денежные премии

В посёлке городского типа Нарышкино Орловской области состоялся легкоатлетический забег в честь 76-й годовщины победы в ВОВ, сообщили в пресс-службе орловского облсовета. Победители получили денежные премии.

В мероприятии поучаствовали почти 150 бегунов из Орловской, Брянской, Курской и Тульской областей. Возраст спортсменов варьировался от 11 до 64 лет.

«Здорово, что помимо орловских спортсменов, испытать свои силы приехали участники из других регионов. Хотелось бы поблагодарить организатора пробега, моего коллегу Сергея Григорьевича Потемкина за такой замечательный праздник спорта!», – рассказал председатель облсовета Леонид Музалевский.

Победители получили награды. В зависимости от занятого места, это были грамоты, медали и денежные премии от 5000 до 7000 рублей.

Вручили и специальные призы:

• 11-летняя Соня Киселёва получила награду как самый юный спортсмен;

• 64-летнего Виктора Кидинкина отметили как самого возрастного бегуна;

• приз «За верность пробегу и лёгкой атлетике» вручили тренеру Анатолию Комарову.

В конце мероприятия всех марафонцев накормили кашей из полевой кухни.

ИА «Орелград»