Депутаты орловского облсовета отметили День российского парламентаризма

27.4.2021 | 18:08 Новости, Общество

Они возложили цветы к бюсту председателя первой Государственной думы Российской империи

Депутаты орловского облсовета возложили цветы к бюсту Сергея Андреевича Муромцева – председателя первой Государственной думы Российской империи. Этим жестом члены регионального парламента отметили День российского парламентаризма, сообщили в пресс-службе облсовета.

Председатель областного парламента Леонид Музалевский поздравил коллег с праздником и сказал, что от профессионализма депутатов напрямую зависит благосостояние страны и людей.

«Желаю вам неиссякаемой энергии, успехов в законотворческой деятельности, мудрых, взвешенных и верных решений на благо нашей Родины. С Днём российского парламентаризма!» – заключил Музалевский.

С поздравительной речью выступил и первый зампред облсовета Михаил Вдовин. Он сказал, что его часто спрашивают о качествах, необходимых депутату: «Я считаю, что депутат всегда должен быть с народом, слушать и слышать людей и „не отрываться от земли“. Всегда помнить, кому он обязан вхождением во власть».

Также в честь профессионального праздника сотрудникам Орловского областного Совета вручили «заслуженные награды».

ИА «Орелград»

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