Под Орлом рассмотрели дело о «перепрыгнувшем через пассажира водителе»

Мценский райсуд надолго отправил за решетку пьяного водителя-фантазера.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения гражданином, осужденным за совершение аналогичного преступления. Как уточнили в пресс-службе райсуда, оно было возбуждено в отношении местного жителя. Молодой человек был пойман еще 27 декабря 2019 года. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился подсудимый.

Согласно документам, от него исходил резкий запах алкоголя. Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения, от чего он отказался. При выяснении личности молодого человека было установлено, что в августе 2018 года он был осужден по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ).

Тогда ему дали 8 месяцев лишения свободы и на 3 года лишили водительских прав. На момент нового правонарушения основное наказание по приговору он отбыл, а дополнительное – нет. То есть, у него не было права садиться за руль, так как продолжал действовать судебный запрет. Установив все это, полицейские отстранили молодого человека от управления автомобилем.

Напомним, что водитель, отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, автоматически признается находящимся в состоянии опьянения. Это и было сделано в данном случае. Интересно, что перед направлением материалов в суд обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, так как вину признал. Однако на заседания не приходил. В результате молодой человек был сначала объявлен судом в розыск, а затем его заключили под стражу. После этого в ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал, заявив, что не он находился за рулем автомобиля.

По его версии, когда автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, он сидел на пассажирском сиденье. Водитель же перепрыгнул через него, «так как дверь со стороны водителя не открывалась», вышел из машины и убежал. Второй пассажир, по версии подсудимого, также вышел из машины и убежал. Вину амчанин признал лишь в том, что «передал управление автомобилем другому лицу, находившемуся в состоянии опьянения». Поэтому просил его оправдать.

Но суд признал его виновным по указанной выше статье и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца, отбывать которые молодой человек должен в колонии общего режима. Кроме того, ему вновь на 3 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменения.

ИА «Орелград»