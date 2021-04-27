Простые амчане задолжали 16 миллионов рублей по налогам

Задолженность с них пытаются взыскать при помощи судов.

Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Орловской области отчиталась о своей работе по взысканию задолженности. Поясним, что данная инспекция обслуживает налогоплательщиков Мценска и Болхова, а также Мценского, Болховского и Корсаковского районов. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте областной налоговой службы, в первом квартале 2021 года специалистами указанной инспекции было подано в мировые суды 1324 заявления по имущественным налогам с физических лиц на сумму свыше 16 миллионов рублей.

«Направлено в службы судебных приставов города и районов 158 судебных приказов на сумму 3,2 миллиона рублей, — сообщили в налоговой службе. — На текущий момент судебными приставами уже возбуждено исполнительных производств на сумму 3 миллиона рублей».

Кроме того, в банки на расчетные счета, принадлежащие физическим лицам, предъявлен на исполнение 51 судебный приказ на общую сумму задолженности 0,4 миллиона рублей. Налоговики отмечают, что в отношении должников применяется и еще одна мера принудительного взыскания — судебные приказы направляются работодателям должников. В первом квартале 2021 года, в частности, было направлено 10 таких приказов.

ИА «Орелград»