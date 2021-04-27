В Орле по делу о взятках арестовали инспектора Гостехнадзора

27.4.2021 | 10:37 Новости, Общество

Его обвинили в постановке на учет тракторов без их проверки

Орловский областной суд отправил под домашний арест инспектора Управления по государственному надзору за техническим состоянием машин и других видов техники. Об этом сообщила прокуратура региона, которая настояла на аресте.

Инспектора заподозрили в получении трех взяток. По версии следствия, мужчина с октября 2020 года по февраль 2021-го выдал регистрационные документы на трактора без их фактического осмотра. За услугу он получил в общей сложности 66 000 рублей.

Советский райсуд Орла отказался отправлять инспектора под арест, и прокуратура обжаловала это решение в облсуде. Там уже прислушались к надзорному ведомству. Контроль за расследованием уголовного дела прокуратура оставила за собой.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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