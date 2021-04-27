В Орле рост продаж электричества объяснили морозами

27.4.2021 | 10:56 ЖКХ, Новости

Энергетики опубликовали отчет о достигнутых результатах.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Орловской области, компания «Орловский энергосбыт» опубликовала официальный отчет о результатах своей производственной деятельности за первый квартал 2021 года. Из него следует, что за прошедшее время доля данной организации на розничном рынке Орловской области составила 85,7 процента, увеличившись с показателем годичной давности на 1,7 процента. Кстати, доля рынка на территории РФ составила 0,2 процента.

Возросли за отчетный период времени и объемы «продажи света». Так, сообщается, что общий объем реализации электроэнергии на розничном рынке в первом квартале составил 599,1 миллиона кВт*ч. Данный показатель на 4,3 процента превысил уровень аналогичного периода 2020 года. Его рост в «Орловском энергосбыте» объяснили низкой температурой воздуха, наблюдавшейся в регионе в отчетном периоде, а также увеличением потребления в сельскохозяйственном секторе.

«Рост числа потребителей обусловлен расторжением договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом потребителей на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком», — добавили в компании.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования