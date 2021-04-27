В Орле рост продаж электричества объяснили морозами

Энергетики опубликовали отчет о достигнутых результатах.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Орловской области, компания «Орловский энергосбыт» опубликовала официальный отчет о результатах своей производственной деятельности за первый квартал 2021 года. Из него следует, что за прошедшее время доля данной организации на розничном рынке Орловской области составила 85,7 процента, увеличившись с показателем годичной давности на 1,7 процента. Кстати, доля рынка на территории РФ составила 0,2 процента.

Возросли за отчетный период времени и объемы «продажи света». Так, сообщается, что общий объем реализации электроэнергии на розничном рынке в первом квартале составил 599,1 миллиона кВт*ч. Данный показатель на 4,3 процента превысил уровень аналогичного периода 2020 года. Его рост в «Орловском энергосбыте» объяснили низкой температурой воздуха, наблюдавшейся в регионе в отчетном периоде, а также увеличением потребления в сельскохозяйственном секторе.

«Рост числа потребителей обусловлен расторжением договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом потребителей на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком», — добавили в компании.

ИА «Орелград»