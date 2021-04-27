В Орле с «Текмаша» сняли надпись «Слава рабочему классу страны»

27.4.2021 | 9:47 Новости, Общество

Буквы находились на здании с советских времен

В Орле с крыши одного из корпусов завода «Орелтекмаш» сняли надпись «Слава рабочему классу страны». На это обратил внимание вице-спикер горсовета, коммунист Иван Дынкович.

Лозунг находился на здании со времен СССР. На сайте orel-story.ru жители вспоминали, что раньше в нем было еще одно слово – «Советов» (полная фраза звучала как «Слава рабочему классу страны Советов». По воспоминаниям одного из пользователей, слово «Советов» исчезло перед последним приездом президента РФ Владимира Путина в Орел.

Фото 2012 г.

ИА «Орелград»

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