В Орле с «Текмаша» сняли надпись «Слава рабочему классу страны»

Буквы находились на здании с советских времен

В Орле с крыши одного из корпусов завода «Орелтекмаш» сняли надпись «Слава рабочему классу страны». На это обратил внимание вице-спикер горсовета, коммунист Иван Дынкович.

Лозунг находился на здании со времен СССР. На сайте orel-story.ru жители вспоминали, что раньше в нем было еще одно слово – «Советов» (полная фраза звучала как «Слава рабочему классу страны Советов». По воспоминаниям одного из пользователей, слово «Советов» исчезло перед последним приездом президента РФ Владимира Путина в Орел.

ИА «Орелград»